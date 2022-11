N-VA voert vernieuwing door in Dilbeeks schepencollege

In Dilbeek voert meerderheidspartij op 1 januari een schepenwissel door. Schepenen Anneleen Van den Houte en Diane Van Hove geven aan vanaf 2024 een minder prominente rol in de lokale politiek te willen opnemen. Zij worden nu respectievelijk vervangen door Harry De Win en David De Freyne.

De Dilbeekse N-VA afdeling wil zich klaarstomen voor morgen. Naar aanleiding van een interne bevraging gaven zowel Van den Houte als Van Hove aan bij de volgende verkiezingen in 2024 geen prominente rol meer te zulen spelen. “Anneleen Van den Houte wil zich meer toeleggen op haar handelszaak in Vlezenbeek en Diane Van Hove ambieert geen schepenrol meer,” legt voorzitster van N-VA Dilbeek Karine Hellinckx uit. “Het bestuur van onze afdeling besliste daarom om hen te laten opvolgen door twee andere sterkhouders binnen onze afdeling.”

Harry De Win (58) is raadslid sinds 2019 en voorzitter van de gemeenteraadscommissie. Hij staat ook bekend als voorzitter van de Dilbeekse Atletiekclub en is beroepsmatig kinesist. Hij neemt de bevoegdheden Vrije Tijd over van Van den Houte.

David De Freyne (46) uit Schepdaal draait al een hele tijd mee in de Dilbeekse politiek. Hij was meermaals voorzitter van de afdeling, lid van het sociaal comité en van de gemeenteraad. Beroepsmatig is hij actief als coördinator binnen het Brusselse volwassenenonderwijs. Hij neemt de bevoegdheden Personeelszaken, ICT, Senioren en Gebouwen over van Diane Van Hove.