Na jaren wachten kon de politie van Zaventem eindelijk zijn intrek nemen in een gloednieuw hypermodern gebouw. “Dit mag absoluut gezien worden als een modelcommissariaat voor de toekomst”, klinkt het. Het kostenplaatje bedraagt 14,5 miljoen euro.

Na jaren behelpen is politie Zaventem verhuisd naar gloednieuw gebouw

In oktober werd de eerste steen gelegd naast het oude commissariaat aan de Hoogstraat. Deze week verhuisde het hele commissariaat naar de nieuwbouw. “Het hypermodern gebouw is uitgerust met de modernste technologie”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen. “Momenteel zijn er 94 medewerkers tewerkgesteld. Het politiekader voorziet weliswaar in 126 personeelsleden, maar nog niet alle functies zijn ingevuld. Misschien kan het nieuwe gebouw een boost geven.”

Voor de arrestaties tot 48 uur zijn er vijf individuele cellen voorzien. “Daarnaast beschikt het gebouw eveneens over een grote collectieve cel met ruimte voor 40 personen alsook over een buitenruimte. Ook voor minderjarige verdachten zijn twee speciale ruimtes voorzien. Het commissariaat omvat verder een tiental verhoorlokalen, een aantal consultatieruimtes en een line-up lokaal. Ook is er een heuse trainingsvleugel met fitnessruimte, een didactisch lokaal inclusief virtuele schietstand en een dojozaal waar agenten hun gevechtstechnieken oefenen en trainen op omgaan met geweld.”

116 zonnepanelen

De focus lag op veiligheid, functionaliteit en duurzaamheid. “We kozen voor een uitnodigend politiekantoor met focus op de veiligheid van zowel politiemedewerker als burger waarbij functionaliteit en duurzaamheid uiteraard even essentieel zijn,” aldus burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD). “Maar ook de toekomstgerichte en ecologisch verantwoorde technieken beten een aardige hap uit het budget.” Zo is het gebouw voorzien van zonnepanelen, geothermische warmtepompen. De toiletten worden doorgespoeld met gefilterd regenwater en de ondergrondse parking is voorzien van twaalf laadpalen.