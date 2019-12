Na Noordrand heeft ook Druivenstreek energiecoöperatie

Na de Noordrand krijgt ook de Druivenstreek een burgercoöperatieve die wil investeren in hernieuwbare energie. Sinds deze maand is Druifkracht actief als coöperatie in de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg.

Het idee voor een burgercoöperatieve ontstond in 2018. Vandaag hebben al een paar honderd inwoners belangstelling getoon en zijn al enkele kansrijke zonne-energieprojecten gevonden. "De ambitie is om ook als burgers zélf vorm te geven aan de energietransitie die zo hard nodig is als antwoord op de klimaatcrisis. Wachten op anderen is voor ons geen optie”, aldus Jan Rongé, initiatiefnemer van het eerste uur. “Een druppel op een gloeiende plaat? Zie het eerder als een druppel olie die een vastgelopen machine op gang brengt.”

Iedere burger die minimaal 250 euro investeert, wordt mede-eigenaar van Druifkracht. De coöperatieve ambieert status van sociale onderneming. Druifkracht kiest in al haar engagementen voor partners en ondernemers uit de eigen regio en zal een deel van haar toekomstige winst investeren in sociale projecten in de Druivenstreek.

“Omdat we nog volop in onderhandeling zijn, kunnen we nog geen namen noemen van de zonne-energieprojecten die we op het oog hebben. Wel kunnen we bevestigen dat het in eerste instantie gaat om zonnepanelen op grote daken van bijvoorbeeld (semi-) overheidsgebouwen in de streek. Later gaan we aan de slag met nog andere vormen van hernieuwbare energieopwekking, en zeker ook met energiebesparing", besluit Rongé.