Na twee jaar corona kan Zonnestraal opnieuw sporten tijdens inclusieve vijfkamp

Na een afwezigheid van twee jaar door corona stond gisteren de inclusieve vijfkamp van Zonnestraal opnieuw op de agenda. Hoewel het om een wedstrijd gaat, wordt de Olympische gedachte van 'meedoen is belangrijker dan winnen' hoog in het vaandel gedragen. Op het programma: onder andere hardlopen, verspringen en kogelstoten, met in de marge een initiatie vendelzwaaien voor kinderen.“Hier zijn een dertigtal ploegen aanwezig. Het gaat om bedrijfsploegen, bestaande uit vier mensen van een bedrijf die samen sporten met een persoon met een beperking”, zegt An De Neve van Zonnestraal. “Het is de bedoeling om samen voor de overwinning te gaan."

Piet Vanthemsche, voormalig Boerenbondvoorzitter die bestuurder is bij Zonnestraal, is als teamcoach niet aan zijn proefstuk toe. “Ik kom elk jaar hiernaartoe met een team van mijn kleinkinderen. We sporten ook altijd met hetzelfde meisje. Zij kent mijn kleinkinderen en mijn kleinkinderen haar, op die manier krijg je een inclusief evenement."