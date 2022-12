Na zinkgat in Merchtem nieuw gat door waterlek

Nadat het zinkgat in de Nieuwstraat in het centrum van Merchtem net is gedicht, zijn er aan de overzijde van de straat opnieuw problemen opgedoken. Het zinkgat was begin deze week ontstaan door een slecht aangesloten rioleringsputje op de riolering. Daardoor was er jarenlang waterinsijpeling onder het asfalt met een metersdiep zinkgat als gevolg. Het centrum was daardoor enkele dagen volledig afgesloten voor het verkeer. Ook op de woensdagmarkt konden zeven kramen niet komen wegens plaatsgebrek.