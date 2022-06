Nachttreinen en elektrische pendelbussen voor Paradise City Perk

Paradise City Festival in het domein van Kasteel Ribaucourt in Perk gaat er prat op het groenste muziekfestival van ons land te zijn en een van de groenste ter wereld. De organisatoren zette op dat vlak nu een volgende stap waarbij mobiliteit de hoofdrol speelt. “Zo’n 59% van onze bezoekers kwamen in 2021 nog met de wagen. De wagen was de handigste manier om thuis te geraken, zeker omdat er vanuit Perk weinig andere opties zijn qua openbaar vervoer”, klinkt het bij de organisatoren. “Dat gaan we dus vanaf deze 2022 editie aanpakken met het Green Mobility Plan. Dankzij dit plan willen we de aantal bezoekers die met de wagen komen verlagen van 59% naar 40%. Dat zou betekenen dat we de CO2-emissies nog verder zouden kunnen verlagen met 10%. Nachttreinen naar Brussel, Gent, Mechelen en Antwerpen zullen zo veel mogelijk dansers naar huis brengen wanneer de festivaldag eindigt. Brussels Airport zorgt voor een doorlopende, volledig gratis elektrische pendelbusdienst tussen het treinstation van Vilvoorde en het festivalterrein. Partner De Lijn biedt ’s nachts extra bussen aan om de grote toeloop na de festivaluren op te vangen.” Wie met de fiets komt, kan terecht in een goed bewaakte fietsenstalling en maakt ook kans op een prijs.