Nationaal MS Centrum decor van grote rampoefening: "Cruciaal dat we naadloos samenwerken"

Gisteravond was het Nationaal MS Centrum in Melsbroek het toneel van een grote rampoefening. Met de simulatie willen de hulpdiensten, gemeente Steenokkerzeel en het ziekenhuis de coördinatie van evacuaties in de zorginstelling testen en het intern noodplan evalueren.

Loeiende sirenes, blauwe zwaailichten, politiewagens en ambulances. Heel wat actie op en rond het Nationaal MS Centrum gisteravond. "Het maakte allemaal deel uit van de brand- en evacuatieoefening Vleermuis. Dat is een indrukwekkende training waarbij verschillende teams en leden van overheden betrokken zijn", klinkt het bij het ziekenhuis. "Interventieteams, evacuatie, verzamelzones, triage van patiënten, alles werd geoefend."

De uitdaging is des te groter gezien het MS Centrum patiënten huisvest die minder mobiel zijn. Als oefening moest één verdieping van het centrum geëvacueerd worden. "Bij een noodgeval is het altijd alle hens aan dek. Het ziekenhuis biedt bovendien extra uitdagingen", zegt burgemeester Kurt Ryon. "Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, is het nuttig een dergelijke rampoefening te organiseren waarbij hulpdiensten en andere betrokkenen vertrouwd raken met de omgeving en de aandachtspunten."

Het ziekenhuis heeft hun eigen personeel intensief getraind om patiënten in geval van nood te evacueren. De training moet ervoor te zorgen dat het personeel in staat is om in eerste instantie zelf patiënten in veiligheid te brengen. Maar ook de samenwerking met hulpdiensten is van groot belang. "Alle betrokken partijen moeten naadloos kunnen samenwerken tijdens een noodsituatie", klinkt het.