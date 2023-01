Je hebt het ongetwijfeld al gemerkt: het is warm, of toch te warm voor de tijd van het jaar. En daardoor is de natuur grondig in de war. Insecten worden veel vroeger wakker dan normaal, en ook sommige bomen staan al in bloei. Die evolutie baart onder meer Plantentuin Meise zorgen, want ze is slecht voor de biodiversiteit.

Natuur in de war door warme temperaturen: “Bomen staan nu al in bloei”

13 graden begin januari, Koen Es van Plantentuin Meise heeft het nog nooit meegemaakt. Padden, bijen en bomen: allemaal zijn ze in de war door de zachte temperaturen. “Op de hazelaar zie je bijvoorbeeld al katjes die opengaan”, legt Es uit. “Begin december was er een winterprik. Planten en bomen zagen dat als het begin van de winter. Nu de temperaturen warmer zijn dan normaal, reageren ze daar meteen op. Ze denken dat de lente begint en staan dus al in bloei. Een gevolg van de klimaatverandering, daar kunnen we nu niet meer naast kijken.”

Maar dat de hazelaars nu al bloeien is niet per se slecht nieuws. De katjes moeten gewoon goed bestoven raken, om vruchten te kunnen produceren. Ook dieren gedragen zich anders. Zo komt de paddentrek vroeger op gang door het warme weer. “Er zijn ook meldingen van citroenvlinders die wakker worden en bijen die aan het vliegen zijn gegaan. De natuur die zo in de war is, dat is eigenlijk niet zo’n goed nieuws voor de biodiversiteit”, aldus Es.