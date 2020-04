Ook al ligt het Hallerbos er deze periode misschien wel op z’n mooist bij, het Agentschap Natuur en Bos roept op niet naar het bos te komen. Door de coronamaatregelen is het alleen toegestaan om te gaan wandelen in de buurt met je woning. De parkings aan het bos en de omliggende straten zijn sindsdien afgesloten. Dat lijkt te lonen, want de meeste mensen houden zich aan de regels.

Normaal gezien is het in deze tijd van het jaar over de koppen lopen in het Hallerbos. Van over de hele wereld komen mensen de pracht en praal van het paarse tapijt van wilde hyacinten aanschouwen. Dit jaar is dat echter geen goed idee, door de coronamaatregelen wordt met aandrang gevraagd er weg te blijven als je niet in de buurt woont. “De meesten volgen die regel. Al zijn er een paar enkelingen die de boodschap nog niet goed hebben begrepen,” aldus de boswachter.