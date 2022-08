Gisteren is er een brand ontstaan aan de Malakofftoren in Lembeek. Het vuur vernielde een groot stuk van het groen rond de toren.

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West moest gisteren uitrukken voor een brand aan de Malakofftoren in de Halse deelgemeente Lembeek. “Al het groen rond de toren ging in rook op”, klinkt het bij de brandweer. “Ondanks het feit dat we de voorbije dagen wat beperkte regendruppels mochten verwelkomen in onze regio, ligt de natuur er nog steeds dor en droog bij. Blijf alert, maak geen vuur, neem je afval mee en rook niet in de volle natuur.”

Foto: brandweerzone Vlaams-Brabant West