Natuurpunt Noord-West-Brabant kant zich tegen de bouw van een loods en composteringsinstallatie in de Osselstraat in Merchtem, vlakbij de hondenweide en het vroegere champignonkot. Ze vinden dat de installatie niet thuishoort in landelijk gebied en vrezen heel wat vrachtverkeer langs smalle Merchtemse wegen.

Natuurpunt dient bezwaar in tegen loods met compostering: “Dit hoort thuis in een industriezone”

Natuurpunt denkt dat een bedrijf uit de industriezone in Mollem hun compostering wil verplaatsen naar de Osselstraat. “In het bedrijf in Mollem wordt er heel wat te composteren materiaal aangebracht vanuit de omgeving. Zelfs heel wat particulieren brengen hun groenafval van uit hun tuinen tot daar. Indien al dit vervoer zal worden afgeleid naar de site in Merchtem, zal dit heel wat transport naar Merchtemse veldbanen aanvoeren”, zegt Ivan Vanhaecht van Natuurpunt Noord-West-Brabant.

Natuurpunt vindt dat die baantjes naar de nieuwe site niet geschikt zijn voor zoveel grote vrachtwagens. “Dit hoort thuis in een industriezone en niet in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het openbaar onderzoek loopt tot 11 juni, we hopen dat mensen alsnog bezwaar indienen, want de periode dat de openbare melding uithangt, is heel kort, eigenlijk te kort”, aldus Vanhaecht.

Burgemeester van Merchtem Maarten Mast heeft kennis genomen van het openbaar onderzoek, maar kan nog geen standpunt innemen. “Eerst moet het schepencollege alle bezwaren bestuderen, daarna nemen we een standpunt in, dat is de procedure”, zegt de burgemeester, die verwacht dat één van de komende weken het dossier op het schepencollege zal worden besproken.