Natuurpunt koopt groot privébos in Asse

Natuurpunt koopt zeven hectare bos in Asbeek, op de grens met Affligem. Het gaat om de grootste aankoop ooit van Natuurpunt in Asse. Het nieuwe domein zal de naam Peerdsbroeken krijgen en was tot voor kort in privéhanden. Het gaat om een populierenbos dat was bedoeld voor houtkap. Natuurpunt wil het gebied omvormen tot een inheems bos met eiken, lindes en hazelaars.