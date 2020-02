Natuurpunt Kampenhout is vragende partij om de Steentjesboswegel af te sluiten voor voertuigen. De natuurvereniging doet die oproep nadat er opnieuw twee grote sluikstorten werden ontdekt in het bos.

“Dit weekend werden weer twee gigantische sluikstorten met bouwafval gevonden in het natuurgebied Steentjesbos”, vertelt conservator van het Steentjesbos en Natuurpunt-lid Stefan Vandevenne. “Meer dan honderd zakken met bouwafval werden midden in het bos gedumpt.” Natuurpunt Kampenhout is de zaak meer dan beu en wil dat de Steentjesboswegel wordt afgesloten voor voertuigen. “Sluikstorters kunnen nu via deze gemeenteweg veel te diep in het bos om hun afval te storten.”