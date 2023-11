Onze noorderburen trekken vandaag naar de stembus. Na 13 jaar Mark Rutte zal er straks een nieuwe minister-president verkozen worden in Nederland. Het belooft een spannende strijd te worden. Mark Peters is Nederlander en woont in Zaventem. Hij bracht zijn stem uit.

Nederlander Mark uit Zaventem over de verkiezingen in zijn land: “Hopelijk wint Wilders niet”

De verkiezingen in Nederland worden ook in onze regio op de voet gevolgd. Mark Peters uit Zaventem woont al 13 jaar in ons land, maar ging zelf ook stemmen voor de Nederlandse verkiezingen. Mark Peters: “Ik vind het belangrijk om te gaan stemmen omdat ik nog altijd de Nederlandse nationaliteit heb. Ik voel mij ook nog steeds Nederlander.”

Opkomstplicht is er niet, maar toch gaat Peters iedere keer stemmen. Volgend jaar vervalt die plicht bij de gemeenteraadsverkiezingen ook in ons land. Een goede zaak vindt Peters. Zo gaan de partijen harder op zoek naar stemmen en het leidt -alleszins in Nederland- tot originele initiatieven. “Een leuk initiatief vond ik dat om 12 uur 's nachts de stembureaus zijn opengegaan in een paar cafés. Dat was om het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor jongeren om te gaan stemmen.”

Wat de uitkomst van de verkiezingen wordt, kan Mark moeilijk voorspellen. Hij hoopt wel dat de partij van Geert Wilders niet wint: "Het zou jammer zijn dat zij de grootste worden want dan wordt het heel moeilijk om snel een regering te vormen, misschien kunnen we dan wel het recors van België breken (lacht)."

In ons nieuws een reportage over Mark.