Net op tijd klaar: openluchtklas voor basisschool Vijverbeek

Het idee van de openluchtklas ontstond eigenlijk al voor de coronacrisis, maar is nu zeker een enorme meerwaarde, vindt de school. “Hier kunnen we rustig in de natuur zitten. We kunnen ook de afstand bewaren omdat we het aantal leerlingen per klas voorlopig beperken tot 10, terwijl de open klas eigenlijk voorzien voor een volledige klas van 25 leerlingen”, zegt pedagogisch coördinator Nathalie Meremans. “De juf kan hier in de natuur gezellige babbels doen over de afgelopen periode. Ik denk dat er heel wat te bespreken valt."



De school vindt het belangrijk om na een moelijke tijd in te zetten op het welbevinden van de leerlingen.“Het is de eerste keer dat ik een openluchtklas maak. Mijn kinderen zitten hier op school en ik vond het een tof idee”, zegt meubelmaker Santosh Van der Biest. “Ik ben direct beginnen te puzzelen en te kijken: hoe groot mag het? Wat kan er? Met een aantal vrijwilligers zijn we woensdag aan de slag gegaan om alles in elkaar te timmeren.”