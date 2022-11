Nicole van Nicole & Hugo overleden

Nicole & Hugo zijn bekend van hun hits ‘Goeiemorgen, morgen’ en ‘Pastorale’. In 1973 namen ze met het nummer ‘Baby, baby’ deel aan het Eurovisiesongfestival. Nicole Van Palm, die later als artiestennaam Nicole Josy neemt, is geboren en getogen in Wemmel. Ook met haar grote liefde Hugo bleef ze er wonen. Al van kleinsaf had ze de zangmicrobe te pakken en stond ze op grote podia.

Eerder kreeg Nicole al de diagnose van kanker. Ze leed ook aan de ziekte van Alzheimer, maar volgens haar manager is ze niet aan de ziekte overleden. Nicole zou zich gisteravond thuis in Wemmel mistrapt hebben op een trapje en op haar hoofd gevallen zijn. Ze overleed aan de verwondingen die ze opliep bij de val.

Wij spraken Nicole & Hugo begin dit jaar nog, toen een superfan een museum rond het zingende duo inrichtte in haar eigen woning. In 2007 lieten we het zangersduo aan het woord in een feestspecial.