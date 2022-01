Nieuw bezoekersrecord voor Plantentuin Meise

In 2021 bezochten er maar liefst 227.689 mensen de plantentuin in Meise. Dat zijn er zo'n 44.000 meer dan het vorige bezoekersrecord dat in 2020 werd neergezet. Volgens Plantentuin Meise is er een duidelijke link met de groeiende behoefte van het publiek om tijdens de covidcrisis opnieuw contact te maken met de natuur.

Voor het eerst in de geschiedenis mocht Plantentuin Meise meer dan 200.000 bezoekers ontvangen. De bezoekersaantallen groeien jaar na jaar en dat is ook het resultaat van de vernieuwingen die zijn uitgevoerd in het kader van het ambitieuze masterplan. Zo werd in 2021 de nieuwe hoofdingang met toeristisch infopunt ingehuldigd en de eerste helft van de Groene Ark in gebruik genomen. Dat is een nieuw kassencomplex waarin de tuiniers de vorstgevoelige collectieplanten zullen koesteren.

“Het bezoekersrecord is niet enkel het resultaat van de investeringen maar ook van de onaflatende inzet van medewerkers en vrijwilligers”, zegt administrateur-generaal Steven Dessein. “Samen werken ze dag in dag uit om in de Plantentuin aantrekkelijke activiteiten en evenementen te organiseren, zoals de traditionele ‘WinterFloridylle’ waarvoor 27 000 tickets werden verkocht. Ook op wetenschappelijk vlak was 2021 uitzonderlijk: de digitalisatie van het herbarium werd afgerond en onderzoekers beschreven maar liefst 53 soorten die nieuw zijn voor de wetenschap.”

2022 belooft eveneens een kleurrijk jaar te worden, want de Plantentuin bestaat dan 225 jaar. “Er staan heel wat projecten op stapel. Ook de Groene Ark zal klaar zijn in de loop van dit jaar. Daar zal de Plantentuin aan het publiek duiden welke inspanningen ze elke dag levert voor het behoud van plantensoorten”, aldus Dessein.