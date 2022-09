Nieuw circulatieplan in Londerzeel na half jaar weer afgevoerd

In Londerzeel is het veelbesproken circulatieplan na zes maanden afgevoerd. Dat gebeurde nadat gisteravond oppositiepartij N-VA het punt agendeerde op de gemeenteraad. 13 gemeenteraadsleden stemden voor de afvoering van het plan, en 12 tegen.

In april voerde het gemeentebestuur van Londerzeel een nieuw circulatieplan in voor het centrum. Bedoeling was om het centrum veiliger en verkeersluwer te maken. Maar er kwam al snel heel wat protest, onder meer van de handelaars. Oppositiepartij N-VA diende gisteravond op de gemeenteraad een voorstel in om het plan weer af te voeren en haalde nipt haar slag thuis. “Het was ons niet te doen om een politiek steekspel”, zegt Sanne Eeckelers van N-VA. “We hebben dit plan een kans gegeven, gewacht op de beloofde evaluatie, maar de stilstand in het dorp en het omzetverlies bij sommige handelaars, liet ons geen keuze om de afschaffing van het plan te agenderen. We zijn uiteraard tevreden dat er ook gemeenteraadsleden zijn die voor de belangen van de inwoners opkomen.” Hoe het nu verder moet, is nog niet duidelijk. “Bij de invoering van het nieuwe circulatieplan beloofde het gemeentebestuur het plan in september te evalueren en daar was het nu volop mee bezig”, reageert het gemeentebestuur. “Na de lancering kwam er echter behoorlijk wat protest. Met een nipte meerderheid besliste de gemeenteraad nu om de evaluatie niet af te wachten en het plan af te voeren. Hoe dit nu verder praktisch uitgevoerd zal worden, zal de komende weken duidelijk worden.”

Lid van de LWD-CD&V-Groen-meerderheid Arnold Rottiers (LWD) steunde het amendement van de oppositiepartij N-VA om het veelbesproken circulatieplan af te voeren. “Maar ik blijf wel deel uitmaken van de LWD-meerderheid”, zegt Arnold Rottiers (LWD). “Ik heb geluisterd naar alle argumenten, gesproken met inwoners, middenstanders en kwam tot de conclusie dat er teveel verliezers waren met dit plan, dat veel te snel is ingevoerd. Ik zal me blijven inzetten in het belang van de middenstand, de verkeersveiligheid en wil goed doen voor de gemeente.”