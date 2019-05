Nieuw in De Ploter: 'ticket sospeso'

Cultuureel Centrum de Ploter in Ternat heeft zijn programma voor het nieuwe seizoen klaar en opende de ticketverkoop. Nieuw is dat je iemand die het financieel moeilijk heeft om een voorstelling te betalen, kan trakteren op een ticket.

Tijdens het nieuwe seizoen zal je weer een aantal boeiende, pakkende of humoristische avonden kunnen beleven in het cultureel centrum De Ploter, in Ternat. De tickets voor die voorstellingen zijn vaak in een mum van tijd uitverkocht. Alleen zijn niet alle liefhebbers van cultuur even bemiddeld.

“We zijn daarom op het idee van ‘ticket sospeso’ gekomen. Je koopt daarbij twee tickets: één voor de voorstelling en het andere ticket bezorgen we aan de juiste persoon. Hij of zij die van cultuur houdt, maar het niet kan betalen,” zegt Frank De Block van De Ploter.

De inspiratie haalt De Ploter in Napels. Wanneer je daar een 'café sospeso' bestelt, betaal je een extra koffie voor iemand anders. “We hebben een eigen netwerk en we gaan samenwerken met het sociaal huis. Daarmee gaan we bepalen wie het best gebruik kan maken van die gratis tickets. Als de actie succes heeft, denken we aan een vervolg,” besluit De Block.