Nieuw leven op komst in Grimbergen en Ternat

Bij het begin van de lente komt de natuur opnieuw tot leven. Zo ook in de torens van de abdijkerk van Grimbergen en de kerktoren in Ternat. Rond Pasen wordt in beiden torens namelijk de geboorte van slechtvalkjes verwacht.

Gisteren ontdekte prior Johan Goossens via de webcam dat het koppel slechtvalken in de abdijkerk op twee eieren broedt. Mogelijk komen er daar de komende dagen nog bij. Het is al het tiende jaar dat slechtvalken de weg naar de broedkast in de toren in Grimbergen vinden. In Ternat kreeg het koppel slechtvalken zelfs al een naam: Zjozjef en Zjertrude. In Ternat worden de kleine slechtvalkjes rond Pasen verwacht, in Grimbergen enkele dagen later.