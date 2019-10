Nieuw leven voor Eylenbosch bieren

Onze regio is binnenkort weer een Oude Gueuze en Kriek rijker, want Erik De Keersmaeker wil Eylenbosch – in de jaren 1960 één van de belangrijkste lambiek brouwerijen – terug op de kaart zetten met de herlancering van de Eylenbosch bieren. Samen met studievriend Jeroen Lettens en de jonge brouwer Klaas Vanderpoorten wil hij van Eylenbosch opnieuw een pareltje in het Belgische bierpatrimonium maken. Met respect voor de traditionele methode en authentieke recepten.

De Keersmaeker gelooft dat de bierliefhebber vandaag meer dan ooit op zoek is naar authentiek bier: “We zien al vele jaren dat de algemene bierconsumptie in België daalt, terwijl de vraag naar speciale en authentieke bieren juist toeneemt. Wij spelen perfect in op deze vraag. De Oude Gueuze en Kriek uit het Pajottenland en de Zennevalei hebben een enorme traditie die we in ere moeten houden.”

Eylenbosch Oude Gueuze wordt gemaakt op basis van lambiek, een bier van spontane gisting op open koelbak, dat daarna jaren rijpt op eikenhouten tonnen. Er worden echte krieken met pit aan toegevoegd om Oude Kriek te bekomen. Naast gerstemout en tarwe, is water het grootste ingrediënt dat een unieke invloed heeft op de smaak van het bier. De Keersmaeker: “Wij zijn dan ook zeer blij dat we met het originele bronwater van Eylenbosch kunnen blijven werken.”

Brouwerij De Troch

Het nieuwe bier wordt echter niet gebrouwen in de oude brouwerij Eylenbosch. Die wordt momenteel verbouwd tot een site met woningen en winkels. Daar een moderne brouwerij onderbrengen, bleek niet mogelijk te zijn. De eerste lambiek van Eylenbosch wordt daarom gebrouwen bij De Troch in Wambeek. Johan “Wanne” Madalijns, voorzitter De Lambikstoempers VZW proefde de eerste lambiek. “Het is een zachte, fruitige, evenwichtige en toegankelijke lambiek. Deze lambiek is al goed en zal nog beter worden.” In juni 2021 kan het grote publiek voor het eerst van de nieuwe generatie Eylenbosch Oude Gueuze geproefd worden. De eerste Kriek wordt al in juni 2020 verwacht.

Patience for Eylenbosch

Jeroen Lettens: “In afwachting van de Eylenbosch Oude Gueuze en Kriek brengen we nu reeds een eerste bier op de markt, met de toepasselijke naam ‘Patience for Eylenbosch’: een Saison van 5.5 %, een typisch bier uit Wallonië. Het werd vroeger, een beetje zoals lambiek in het Pajottenland, door de seizoensarbeiders op het veld gedronken.”

Eylenbosch wil zo snel mogelijk 1.500 hectoliter lambiek kunnen stockeren. Daarvoor zijn 15 foeders, 100 pijpen en 100 tonnen nodig. Om dit te kunnen financieren, wordt via crowdfunding de hulp van bierliefhebbers ingeschakeld. <> Interesse? Check dan www.eylenbosch.beer.