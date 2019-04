In Grimbergen is het vierde slechtvalkje geboren. Het nieuwe gezinnetje in de basiliek van Grimbergen is daarmee compleet.

Nieuw nest slechtvalken in Grimbergen is compleet!

Het is een jaarlijkse traditie aan het worden, want ook de voorbije drie jaar broedde een koppel slechtvalken haar nest uit in de basiliek van Grimbergen.

De slechtvalk, de grootste valk die bij ons voorkomt, was bijna uitgeroeid in ons land. De jongste jaren kent het diertje echter een heropleving en uitbreiding van de populatie. Wil je de slechtvalken volgen? Word dan lid van de openbare Facebook-groep 'Slechtvalken in Grimbergen'.

Foto: Johan Goossens op Facebook