Nieuw openbaar onderzoek naar stikstofuitstoot nieuwe gascentrale

Vanaf morgen loopt er een nieuw openbaar onderzoek naar de komst van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Dat laten de stad Vilvoorde en de gemeente Grimbergen weten. Het nieuwe openbaar onderzoek komt er in het kader van het stikstofarrest. Beide besturen willen weten of de activiteiten van de gascentrale invloed zullen hebben op de omliggende natuurgebieden.

Vorige maand gaf de stad Vilvoorde nog een positief advies over de komst van een nieuwe gascentrale aan het insteekdok in Vilvoorde. Die moet naast de bestaande centrale van Engie komen en mee de kerncentrales in ons land vervangen. Voorwaarde was toen wel dat het project conform het stikstofarrest gerealiseerd zou worden. Er kwam toen heel wat protest van burgerbeweging Tegengas die vindt dat het advies van Vilvoorde niet te rijmen is met de hoge milieuambities van de stad.

In het kader van het stikstofarrest, waarbij het teveel aan stikstof dat neerdaalt op natuurdomeinen tegen 2030 gehalveerd moet zijn, komt er nu een nieuw openbaar onderzoek naar de nieuwe centrale. Sowieso ligt een beslissing over het dossier in de handen van de provincie Vlaams-Brabant.

Op 4 mei is er een digitale informatievergadering gepland voor omwonenden. Alle info daarover krijg je via milieu@vilvoorde.be of vergunningen@grimbergen.be.