Nieuw operagezelschap wil opera tot bij de mensen brengen

“Opera is saai en serieus.” Van dat vooroordeel willen baritons Lucas Cortoos en Tom Van Bogaert dringend af. In volle coronacrisis richtten ze daarom hun eigen operagezelschap ‘Opera Present’ op. Op 23 december spelen ze in CC De Meent in Alsemberg hun eerste productie ‘Le Docteur Miracle’, een licht en luchtig verhaal vol humor. Wij woonden een repetitie bij.

Le Docteur Miracle is een opera van Georges Bizet en de eerste productie van het gloednieuwe operagezelschap Opera Present. “Het is een gek liefdesverhaal vol absurde situaties,” lichten regisseurs Tom en Lucas toe. Ze begonnen met opera om meer mensen tot bij opera te krijgen. “De drempel om een operahuis binnen te stappen is nog altijd erg hoog. Door opera naar de culturele centra te brengen, hopen we een verdienstelijke poging te doen om het dichter bij de mensen te brengen.”

Le Docteur Miracle is op 23 december te zien in CC De Meent in Alsemberg.