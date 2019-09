Dit weekend gaat in het Cultureel Centrum Strombeek het nieuwe cultuurseizoen van start. Thema dit jaar is de live beleving en dat toont de openingsact Be Flat perfect aan.

Nieuw seizoen CC Strombeek in het teken van live beleving

Halsbrekende toeren uithalen in de openbare ruimte, dat doet het jonge gezelschap Be Flat. Met hun voorstelling Follow me trokken ze eerder al door Leuven, Gent en Brugge en dit weekend openen ze het nieuwe seizoen van Cultureel Centrum Strombeek.

“We hebben een parcours voorbereid waarbij we de mensen eigenlijk meenemen op avontuur,” leggen Thomas Decaesstecker en Ward Mortier van Be Flat uit. De jonge mannen doen aan urban acrobatie, een mengvorm van free running, straattheater en parcours. “We gebruiken de straat in zijn originele staat, maar tonen de straat ook op een andere manier aan de mensen,” klinkt het.

Masterplan

Ideaal dus om het nieuwe cultuurseizoen mee te openen. “We zitten hier met het masterplan van Strombeek, waarbij we ons samen met de burger constant de vraag stellen hoe we alles kunnen inrichten zodat Strombeek een dynamische plek wordt waar iedereen zich goed voelt,” legt schepen van Cultuur Philip Roose uit. “Be Flat, kunst en acrobatie in de straten dus, past daar perfect bij.”

Digitalisering

Directeur van CC Strombeek Wim Meert vervolgt: “in tijden van digitalisering willen wij benadrukken dat we staan voor de live beleving van cultuur. De openingsact geeft dat perfect weer, maar onze programmering gaat van theater naar klassieke muziek over familievoorstellingen en veel meer.”

Het nieuwe programma van CC Strombeek vind je hier.