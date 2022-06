Nieuw veiligheidsplan voor luchthaven: “Diensten beter met elkaar laten samenwerken”

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een nieuw veiligheidsplan klaar voor de luchthaven van Zaventem. Dat plan zet voor het eerst in op een geïntegreerde aanpak. “Concreet starten we met de federale gerechtelijke politie, luchtvaartpolitie, douane en de diensten van de provincie. Prioriteiten worden onder andere drugstrafiek, terrorisme en handel in valse documenten”, zegt Procureur des Konings Ine Van Wymersch.

Dagelijks ontvangt de luchthaven van Zaventem zo’n 100.000 mensen. Dat vraagt de nodige organisatie, ook op politioneel vlak. Een veiligheidsplan moet de verschillende diensten beter met elkaar laten samenwerken. “Vroeger hadden zij allemaal afzonderlijk informatie, maar werd die niet genoeg gedeeld”, zegt Procureur des Konings Ine Van Wymersch. “Dat moet nu veranderen. De reiziger zal daar absoluut niets van merken. Het is niet de bedoeling dat er meer controles gaan zijn. Wij zullen achter de schermen focussen op criminele organisaties en mensen die de luchthaven gebruiken voor drugstrafiek of mensenhandel.”

Dat zijn meteen twee van de prioriteiten in het veiligheidsplan. “Ook op terrorisme, handel in valse documenten en illegale economieën gaan we inzetten. Het gaat om zaken waarbij de onderwereld infiltreert in de bovenwereld. Zo hebben we de hand kunnen leggen op een organisatie die een poging heeft ondernomen om één van de bagageafhandelaars over te nemen. Als dat zou gelijkt zijn, zou dat een ramp betekend hebben voor onze veiligheid”, meent Van Wymersch.

Er werd niet gewacht op het veiligheidsplan om de informatie al beter te laten doorstromen en de geïntegreerde samenwerking toe te passen. “Met concrete resultaten overigens. Zo werd er een witwasorganisatie blootgelegd die geldkoeriers inschakelde om cash geld naar het buitenland, 70 kg cocaïne onderschept en 200.000 euro cash in beslag genomen in een onderzoek naar invoer van verdovende middelen”, aldus Van Wymersch.