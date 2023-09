Nieuwe basisschool in Krokegem opent de deuren: "Een moderne campus met extra capaciteit"

In Asse vormen de basisscholen De Schatkist en De Springplank voortaan één grote, nieuwe school. 170 jaar lang zat De Schatkist in gebouwen aan de Mollestraat, maar die bevonden zich in heel slechte staat. De nieuwe school vormt er samen met de lokale jeugdbeweging KKOS, de parochiezaal, een parking en de dorpskerk een plek waar de buurt elkaar kan ontmoeten.

In de nieuwbouw is er plaats voor 200 kleuters en 300 lagereschoolkinderen. Op het gelijkvloers komt een polyvalente ruimte die de school kan gebruiken als refter en die verenigingen na de uren kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld repetities. "De eerste verdieping is volledig ingericht als kleuterdorp. Zes ruime klassen omringen een grote open binnenspeelplaats die doorloopt in een buitenspeelplaats op de verdieping. De buitenspeelplaats is toegankelijk via een ruime trap die ook dienstdoet als tribune of avonturenparcours", klinkt het bij de gemeente Asse.

Op de tweede verdieping komen de klassen voor de leerlingen van de lagere school. "De lessen vinden niet enkel plaats in één van de zes klaslokalen, maar ook in de leerstraat. Dat is een brede centrale gang waar de kinderen spelen, in groep samenwerken, lezen of op een rustige plek zelfstandig werken", aldus de gemeente.