Schaevers komt over van Herent, waarmee hij vorig seizoen de titel pakte in tweede provinciale. De Duffelaar vindt het trainerschap bij Kfc Eppegem naar eigen zeggen een uitdaging die hij niet kon laten liggen. Schaevers krijgt de taak om een vervolg te breien aan het succesverhaal van Vanderidt. Die loodste Eppegem in drie seizoenen van eerste provinciale naar tweede amateurklasse. Daarin staat het momenteel op de negende plaats. (Foto ROB tv)