Nieuwe digitale snelheidscamera's voor zone KASTZE

De digitale snelheidscamera’s komen langs gemeentewegen in Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst. “Ze vervangen de oude flitspalen. Door in de nieuwe camera’s te investeren willen de drie gemeenten de pakkans vergroten. We willen tot een gedragswijziging komen waarbij mensen trager gaan rijden”, vertelt burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx. Uit de eerste resultaten blijkt alvast dat het aantal ongevallen met gewonden flink daalt. En doordat de camera's overtredingen digitaal verwerken, gaat alles sneller. De handhavingscapaciteit van de politie is daardoor op een jaar tijd verdubbeld.