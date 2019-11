Nieuwe expo FeliXart Museum focust op camouflagetechniek in kunst

In het FeliXart Museum in Drogenbos kan je vanaf zondag de tentoonstelling Camouflage bezoeken. Wie aan camouflage denkt, denkt al snel aan een militaire context. Maar in dit geval ook aan iets anders. Want toen soldaten in de Eerste Wereldoorlog voor het eerst camouflage-uniformen droegen, begonnen abstracte kunstenaars ook volop te experimenteren met die techniek. En da’s waar de expo Camouflage om draait.

Schilder Felix De Boeck, naar wie het FeliXart Museum in Drogenbos is genoemd, was één van de vele kunstenaars die aan de slag ging met de camouflagetechniek. “Honderd jaar geleden was er een duidelijke parallel tussen wat in het leger gebeurde en waar kunstenaars mee bezig waren,” weet Sergio Servellon, directeur van het FeliXart Museum. “Zowel in de kunst als in leger was men bezig met het verdoelezen van een vorm in zijn omgeving.”

Backgroundmatching

Terwijl men in het leger minder zichtbaar probeerde te zijn voor de vijand, probeerden kunstenaars dat gegeven toe te passen op de dierenwereld. Zo was er de Amerikaanse schilder Abott Thayer die onderzoek deed naar camouflage bij dieren. “Backgroundmatching is misschien wel de meest eenvoudige vorm hiervan,” legt Valérie Glansdorff, co-curator van Camouflage, uit. “Dit betekent dat de huid van het dier overeen komt met de omgeving waar hij in leeft. Zowel op het vlak van kleuren als motieven.”

Patroon

Behalve schilderwerken zijn er ook opgezette dieren en militaria te bewonderen op de tentoonstelling. Het FeliXart Museum werkte dan ook samen met het Instituut voor Natuurwetenschappen en het War Heritage Institute. Bovendien toont de expo ook hoe de camouflagetechniek door de jaren heen geïndustrialiseerd werd en een patroon is geworden. “Heel wat kunstenaars hebben dat patroon telkens opnieuw gebruikt. Denk maar aan Fred Bervoets en Pjeroo Robjee,” aldus Servellon. “Maar het gaat verder dan dat. We leven bijna in camouflage. Op straat zie je overal wel ergens iemand met camouflagekleren aan. Dat gaat van haute couture-kledij over ontwerpen van Walter Van Beirendonck tot nog veel verder.”

Hoe ver het gaat kan je vanaf zondag zelf ontdekken in het FeliXart Museum. De expo loopt tot 29 maart. Alle info vind je hier.