Nieuwe fietsbrug Vilvoorde ligt deels op haar plaats

In Vilvoorde is het eerste mobiele stuk van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde op z’n plaats gelegd. Volgend weekend wordt een tweede deel van de brug geïnstalleerd. Als alles goed gaat, kan de brug eind dit jaar in gebruik genomen worden. Dan zullen domein 3 Fonteinen en de nieuwe wijk 4 Fonteinen met elkaar verbonden zijn.