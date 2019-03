Nieuwe Grimbergse feestzaal in fabrieksgebouw

Er is goed nieuws voor de verenigingen in Grimbergen want die krijgen er eindelijk een nieuwe, grote feestzaal bij. Die komt in de voormalige gebouwen van het koffiebedrijf Douwe Egberts aan de A12 in deelgemeente Strombeek-Bever.

De gemeente Grimbergen was al lang op zoek naar een geschikte locatie om de vele verenigingen onderdak te geven. Zeker omdat feestzaal Fenikshof in het centrum van de gemeente in juni de deuren zal sluiten. Die locatie is gevonden in de leegstaande gebouwen van koffiebedrijf Douwe Egberts aan de A12. De voormalige fabriek was ingekleurd als industriezone maar zopas keurde de provincie de herbestemming tot recreatiezone goed. Vanaf september zullen Grimbergse verenigingen in het fabrieksgebouw terechtkunnen.