Brievenbussen met twee huisnummers: dat kan toch niet? Jawel: het is realiteit in de Akeleilaan in Meise. Na de invoering van nieuwe huisnummers maakte het schepencollege na protest van de buurt en oppositiepartij CD&V de nieuwe nummering na amper een maand ongedaan. Het gevolg: complete chaos.

Nieuwe huisnummering loopt in de soep: “Twee nummers per huis: complete chaos”

De wijk in de Akeleilaan telt 35 eengezinswoningen. Daar komen er veertien bij in een nieuwe pijpenkop aan het einde van de straat. Om die percelen huisnummers te kunnen toekennen, besliste het schepencollege om de hele straat te hernummeren. Maar na een petitie en klacht van oppositiepartij CD&V trok de meerderheid de beslissing weer in.

“Maar het kwaad was geschied”, zegt raadslid Sonja Becq (CD&V), die vlakbij de wijk woont. “Bpost en alle instanties werden verwittigd van de hernummering. Er kwam een petitie van de bewoners die zo plots geconfronteerd werden met nieuwe huisnummers. Er was geen voorafgaand overleg.”

Chaos

“Ik kreeg plots melding van mijn werkgever dat ik nu in huisnummer 17 in plaats van 8 woon, nu hangen die twee huisnummers aan mijn brievenbus”, zegt bewoonster Vanessa Sprockeels (53). “Maar ik kreeg ook het nog fictieve huisnummer 19 moest het huis ooit worden opgedeeld in twee woongelegenheden. Het is hier complete chaos.”

“Een pakje dat ik bestelde, moet ik bij buren gaan zoeken. Er is veel wrevel in de straat, dit is echt niet om te lachen.” Ook voor de hulpdiensten is die hernummering en de afschaffing ervan problematisch. Brandweer en politie moeten eigenlijk gokken welk huis nu welk écht nummer heeft als er twee nummers op de brievenbus hangen.

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) erkent het probleem. “Het is inderdaad fout gelopen”, geeft de burgemeester toe. “Het college besliste om alles terug te draaien naar de bestaande situatie. De nummering van de nieuwe verkaveling aan het einde van de straat, zal gewoon volgen op de bestaande nummering. Er is inmiddels een brief gestuurd naar alle inwoners. Het klopt dat de situatie niet direct is opgelost, alle instanties moeten opnieuw worden verwittigd. De oorspronkelijke nummers blijven bestaan. Na drie maanden zijn de nieuwe nummers in de bestaande woningen ingetrokken.”