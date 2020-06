Nieuwe padelclub in Ternat is meteen de grootste in de provincie

In Ternat opende vandaag een gloednieuwe padelclub de deuren. Padel is een combinatie van tennis en squash en de snelst groeiende sport ter wereld. In ons land zijn er intussen een honderdtal padelclubs. De nieuwe club in Ternat is de grootste van Vlaams-Brabant.