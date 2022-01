Nieuwe quarantaineregels gaan in voor scholen: "Blij, maar toch ook bang hart"

Vandaag moeten klassen in de basisscholen niet meer volledig sluiten vanaf vier besmettingen. Iedereen die niet ziek is en geen symptomen vertoont mag sowieso naar school. Dat hebben alle ministers van Onderwijs en Volksgezondheid gisteren na lange onderhandeling beslist. In basisschool Ter Dreef in Merchtem heerst er opluchting, maar toch wachten ze die verandering ook ergens met een bang hart af.

Maar liefst 146 kinderen zitten van basisschool Ter Dreef in Merchtem zitten thuis in quarantaine. Dat is meer dan de hélft van alle leerlingen, en ook twee leerkrachten zijn er om die reden niet. Onwerkbaar veel, en daarom blijven de deuren van Ter Dreef vijf dagen dicht.“We zijn heel blij dat we meer mogen opengaan, maar we moeten ook rekening houden met onze leerkrachten die tussen de besmettingen gaan komen te staan. Mij geeft dat toch niet zo’n veilig gevoel”, zegt Nadine De Bondt, coördinerend directeur van scholengemeenschap KOMop. “Zeker als je weet dat als een leerkracht besmet is, dat die tien dagen out is. We moeten die dan ook nog kunnen vervangen. Het is een beetje moeilijk om dat allemaal nog rond te krijgen, maar wat moet, moet. En we zullen wel een tandje bijsteken.

Ook de timing van de overheid zit een beetje dwars. “Als we ’s avonds om acht uur bericht krijgen dat de scholen weer open mogen, dan kunnen we toch niet vragen aan onze mensen om ’s nachts zich voor te bereiden om ’s anderendaags voor de klas te staan?”, zegt De Bondt. “Dus we houden ons voorlopig aan de regels die afgesproken zijn en gaan volgende week terug open. We hopen dat ouders zelftesten doen en zo eerlijk gaan zijn om het ons te melden als hun kind positief is en het thuis te houden. Verplichten kunnen we natuurlijk niet, maar het zou toch wat gemoedsrust geven als ouders zelftesten doen bij hun kinderen.”