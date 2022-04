Nieuwe slimme camera in Zemst onderzoekt verkeersveiligheid

De camera telt niet alleen het aantal fietsers en auto’s maar brengt ook in beeld of de auto’s de fietsers voorrang verlenen op dit kruispunt. “De slimme software is in staat om fietsers, voetgangers, auto’s en vrachtwagens van elkaar te onderscheiden. De software biedt ons de anonieme data van het aantal passanten, de modal split, de rijrichting en wachttijden voor fietsers en automobilisten”, zegt Kenny Stevens, projectleider Smart Cities bij VERA.

De opstelling in Zemst is een proefproject van de provincie Vlaams-Brabant. “Als de data uit deze test nuttig en bruikbaar blijken, zullen we dit op meerdere plaatsen in de provincie uitvoeren. Op deze manier kunnen we als provincie op een slimme en datagedreven manier aan beleidsvoering doen”, besluit Tom Dehaene, gedeputeerde voor slimme regio en mobiliteit.