Nieuwe sportvelden slachtoffer van vandalisme

In Zaventem hekelt N-VA de vandalenstreken aan de sportveleden in Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. De oppositiepartij vraagt meer politiecontroles en bewakingscamera’s.

De velden werden vorig jaar in gebruik genomen. “Er zijn echt al zware beschadigingen aan de omheining. Dit is echt kwade wil en getuigt van respectloos gedrag”, zegt gemeenteraadslid Erik Rennen. “Dit vraagt om meer controle van de politie, maar bewakingscamera’s zouden nog beter zijn. Vandaag is de omheining het slachtoffer, morgen is de basketbalring of het doel wel het mikpunt.”

Verder hekelt Rennen ook het vele afval dat aan de sportvelden ligt. “Het zwerfvuil rond de veldjes baart mij zorgen. We vragen de meerderheid om gepaste acties te ondernemen om alles op te ruimen en eventueel extra vuilbakken te voorzien.”