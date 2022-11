Nieuwe subsidie voor ophaling asbest in trek: “Meer dan 500 adressen worden asbestvrij gemaakt”

Door een tijdelijke ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid is het momenteel 80 procent goedkoper om grote hoeveelheden asbest aan huis te laten ophalen. Meer dan 500 inwoners in het werkgebied van Intradura gingen op de ondersteuning in. Zij krijgen ook advies van een asbestcoach die hen uitlegt hoe ze de klus het best aanpakken. Wij gingen vandaag met hem mee op pad.

De subsidie die zeven maanden geleden werd ingevoerd om goedkoop grote hoeveelheden asbest te laten ophalen, kan op heel wat bijval rekenen. In de negentien gemeenten waar Intradura actief is zijn er gemiddeld zo’n 30 aanvragen per gemeente, met uitzondering van Kapelle-op-den-Bos. Daar zijn zo’n 100 aanvragen. “Dat komt door hun historische band met asbest. In de gemeente zijn veel meer toepassingen met asbest omdat de fabriek van Eternit er is gevestigd en inwoners en werknemers vroeger er allerlei asbestmateriaal heel goedkoop konden afhalen”, zegt Inge D’hoe van Intradura.

Door de actie worden meer dan 500 adressen asbestvrij gemaakt. Inwoners kunnen zich voor die klus laten bijstaan door een asbestcoach. “Hij komt mensen ter plaatse informeren, de asbestzakken en veiligheidskledij afgeven en praktische zaken regelen”, aldus D’Hoe.