Sidekick Sam Academy strijkt neer in Kapelle-op-den-Bos: “Leerlingen leren omgaan met stress”

Maar liefst 95% van de leerlingen geeft aan met stress te kampen en dus strijkt het onlineplatform Sidekick Sam Academy neer in middelbare school KOBOS. “Uit onderzoek blijkt dat die cijfers drastisch achteruitgaan, dat jongeren tegenwoordig meer en meer kampen met stress en wij willen ook de leerkrachten ondersteunen om te kijken hoe ze daar het best mee kunnen omgaan”, zegt Katrien Goossens, coördinator van Sidekick Sam Academy. “We hebben hier in Kapelle-op-den-Bos een heus evenement op poten gezet en we gaan de hele dag met de leerlingen aan de slag met workshops en panelgesprekken.”

Eén van de activiteiten is ‘Over de streep’, een spel om stress bespreekbaar te maken. Want praten over het thema is volgens ambassadeur Birgit van Mol cruciaal. “Stress is maar een deel van mentaal welzijn maar heel veel jongeren zitten daarmee en we merken vaak dat ze dat vooral voor zichzelf houden en dat ze niet genoeg beseffen dat er wel altijd iemand is met wie ze hun problemen of hun stress of wat dan ook kunnen delen”, zegt Van Mol.

De Sidekick Sam Academy is een gratis online platform dat leerkrachten wil inspireren. Leerkrachten die zich registreren krijgen toegang tot het platform en vinden er tools die het welbevinden van de leerlingen bevorderen. “Het is belangrijk dat we bewust worden van die gevoelens, wanneer we stress ervaren en dat soort zaken”, besluit leerling Arne Van Hileghem.