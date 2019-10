Nieuwe trainer SK Londerzeel speelt eerste match tegen leider tweede amateurklasse B

In de tweede amateurklasse B bengelt Londerzeel met 4 op 21 achteraan het klassement. De slechte seizoenstart en de bijbehorende veertiende plaats kostte trainer Steven Hilaerts deze week de kop. Jean-Pierre Vande Velde neemt het roer over. Met de nieuwe coach wil Londerzeel zo snel mogelijk opschuiven in het klassement. Zondag wacht er meteen een zware opdracht voor Vande Velde, want dan ontvangt Londerzeel leider Bocholt.

Na de achtste plaats van vorig jaar startte een versterkt Londerzeel dit seizoen met de ambitie om in de top 5 te eindigen. Maar na zeven speeldagen sprokkelden de Londerzelenaren nog maar vier punten. Dat leidde begin deze week tot het ontslag van trainer Steven Hilaerts. Gisteren stond zijn opvolger al op het veld. Jean-Pierre Vande Velde komt over van Ninove, een ploeg uit de derde amateurklasse. In het verleden loodste de Assenaar Dender naar de eerste klasse. “Eerst gaan we proberen zo snel mogelijk weg te geraken van de onderste regionen. Vervolgens zullen we proberen via goed voetbal om een tweede of derde periode mee te spelen. Als dat lukt, blijven we sowieso in tweede amateurklasse," legt Vande Velde uit.

Hoge druk

De nieuwe trainer wil zo snel mogelijk zijn stempel drukken op het spel van Londerzeel. “Iedereen weet dat ik een trainer ben die hoge druk zet en die het de verdediging moeilijk zal maken,” aldus Vande Velde. “Ik wil een ploeg die bij balbezit voetbal speelt en ik wil een ploeg die bij balverlies goed verdedigt en balrecuperatie afdwingt. Hoe hoger de balrecuperatie, hoe sneller je voor het doel bent."

Zijn eerste opdracht zal niet simpel zijn. Zondag komt de leider uit Bocholt op bezoek. “Ik ben niet bang van Bocholt. Ik heb er al een keer of acht tegen gespeeld, dus ik ken de ploeg goed. En ik denk dat Bocholt ook met wat spanning naar hier zal komen. Ze weten: een nieuwe trainer is een nieuwe aanpak,” besluit Vande Velde.