Nieuwe ziekenwagen voor Rode Kruisafdeling laat op zich wachten: “We kunnen al tien weken niet functioneren zoals het moet”

De lijdensweg begon toen een lid van Rode Kruis Machelen-Diegem in Diegem-Lo een paar maanden geleden een ongeval had met de ziekenwagen. De schade was onherstelbaar. “Meteen daarna hebben we een nieuwe ziekenwagen besteld van 115.000 euro”, legt voorzitter Patrick Kix uit. “Dat is veel geld, maar die centjes hebben we dankzij jarenlange stickerverkoopacties gespaard. Binnen de week stond de ziekenwagen klaar met nummerplaten, maar ondertussen hebben we de ambulance nog steeds niet in bezit.”

Patrick ging nochtans meteen naar Bpost Bank om de overschrijving van 115.000 euro te regelen, maar daar ging het mis. "Ik heb de overschrijving gehandtekend en afgewacht tot die werd uitgevoerd. Na twee weken bleek dat de overschrijving vastzit. De handtekening zou niet overeenkomen met de handtekening op mijn identiteitskaart. Ik heb nochtans al 45 jaar dezelfde handtekening.”

De handtekeningen worden elektronisch vergeleken, zo blijkt. “Als een machine de handtekeningen vergelijkt en de ene staat een beetje scheef, dan wordt de overschrijving geweigerd. Ik heb een tweede overschrijving gedaan, zoals men mij had aangeraden. Ik heb intussen ook mijn handtekening nog eens bevestigd bij de Bpost.” Ook dat bracht geen soelaas. “Toen kreeg ik de melding dat er twee handtekeningen nodig zijn. Uiteindelijk heeft onze nationale voorzitter, Philippe Vandekerckhove, mee de overschrijving getekend met een stempel van het Rode Kruis. Ons probleem zit intussen blijkbaar al bij de dienst Fraude. Door het hoge bedrag en de ‘verkeerde handtekening’ dachten ze dat er iets verdachts aan de hand was. Na dus nog een handtekening van mezelf en van Vandekerkhove, is het nog altijd niet gelukt om de ziekenwagen te betalen. Daardoor wil de garage de ambulance – terecht – niet vrijgeven."

Patrick zit met de handen in het haar, want de ziekenwagen is erg belangrijk. "Onze afdeling ligt pal naast de luchthaven van Zaventem. Wanneer een vliegtuig in de problemen komt, zijn wij er als eerste.”

Reactie Bpost Bank

“Eerst werd de betaling geweigerd omdat er twee personen met een mandaat dienen te tekenen om een betaling uit te voeren, terwijl dit er slechts één was”, reageert Wouter Baelde van Bpost Bank. “Vervolgens hebben we een nieuwe aanvraag ontvangen, maar de tweede handtekening bleek niet conform te zijn met het model in ons bezit. Daardoor kon deze betaling opnieuw niet worden uitgevoerd. Deze maatregelen gelden uiteraard allemaal om fraude tegen te gaan. We raden de klant dan ook aan om zijn huidige handtekening opnieuw te komen neerleggen in het postkantoor, en in afwachting deze betaling te laten ondertekenen door een andere tweede gevolmachtigde op de rekening, zodat de betaling alsnog kan worden uitgevoerd.”

