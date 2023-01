Nieuwe zoektocht naar vermiste vrouw uit Eppegem voorlopig zonder resultaat

Vandaag is in Eppegem opnieuw gezocht naar de 25-jarige vrouw uit Eppegem die zaterdagavond met haar fiets in de Zenne belandde. Die zoektocht is intussen stopgezet en leverde niets op. "Noch het lichaam, noch de fiets werd gevonden. Morgen zoeken we opnieuw", zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.

Rond 10 uur vanochtend is opnieuw de zoektocht gestart naar de vermiste vrouw uit Eppegem die zaterdag met haar fiets in de Zenne belandde. Zo wordt er gezocht met de helikopter en worden ook duikers en drones ingezet. "We hebben de zoekacties kunnen uitvoeren die we wilden doen, maar jammer genoeg zonder resultaat. Zowel het lichaam als de fiets werden niet gevonden", zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.

Volgens Remue gaat het om een moeilijke zoektocht omdat de Zenne het de speurders niet makkelijk maakt. "Zelfs bij laagwater is er veel stroming, bovendien heeft de inzet van een sonarboot hier geen zin. Dat we niets gevonden hebben, toont nog maar eens de onvoorspelbaarheid van water aan", zegt Remue. "Het kan zijn dat het lichaam ergens onder water vast is blijven zitten, maar evengoed is het al kilometers afgedreven richting de Rupel of de Schelde. Het probleem is dat we dat niet weten."