Nieuwkomers krijgen 'goesting' in Halle

In Halle vindt vandaag ‘Goesting’ plaats, een dag waarop het Agentschap Inburgering en Integratie inburgeraars, vrijwilligers, lokale besturen en lokale organisaties samenbrengt en heel wat activiteiten in de kijker plaatst. “Op deze ontmoetingsdag leren nieuwkomers het brede aanbod aan activiteiten kennen zodat ze hier in het dagelijkse leven aan de slag kunnen gaan,” zegt Vlaams minister van Samenleven Gwendoly Rutten (Open VLD).

‘Goesting’ vindt plaats op verschillende locaties in Vlaanderen. Voor de tweede editie is Halle gastheer. Niet toevallig, want zowel vrijwilligers als organisaties bieden er tal van activiteiten aan die nieuwkomers helpen bij het vinden van hun plek in de samenleving. “We zijn blij met dat grote aanbod,” vertelt schepen Marijke Ceunen (Groen). “Ik denk aan ‘Halle zonder Grenzen’ en onze vele buddy’s. Halle voelt dat nieuwkomers goesting hebben om Nederlands te leren en actief deel te nemen aan de samenleving. Dat geeft goesting aan het stadsbestuur om hen kansen te bieden om de taal te leren en hen te begeleiden in het vrijwilligerswerk en mee te werken aan buddyprojecten.”

Op het programma vandaag: een wandeling met Hallo Nederlands, tal van infosessies die de weg wijzen naar activiteiten zoals babybabbels, zingen en Nederlands leren, job- en taalcoaching. Er is ook een theatervoorstelling van HETGEVOLG.

Het volledige aanbod van activiteiten vind je op ikdoemee.be.