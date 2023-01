Nijpend huisartsentekort in Vilvoorde laat zich voelen op Spoed

Het zijn hoogdagen voor virussen en dat vertaalt zich in veel zieken die zorg nodig hebben. “Wij hebben het voorbije jaar zo’n 4.500 patiënten meer gezien dan gewoonlijk,” zegt Tom Schmitz van de spoeddienst in Jan Portaels. “We horen van die mensen dat ze niet meer terecht kunnen bij een huisarts en daaro maar naar Spoed trekken.”

In tegenstelling tot de Brusselse ziekenhuizen wil AZ Jan Portaels geen oproep doen om niet naar Spoed te komen. “Wij willen iedereen helpen, maar verwachten wel dat mensen hun gezond verstand gebruiken. Wie ongerust is, kan zeker langskomen. De medische triage zal uitmaken of er een probleem is dat urgent is of niet.”

Schmitz beseft dat dit op lange termijn niet vol te houden is en dat een structurele oplossing zich opdringt. Dat vindt ook het Vilvoordse schepencollege. Vilvoorde telt momenteel 14 huisartsen, terwijl dat er gezien de populatie 40 zouden moeten zijn. “Dat probleem moet van bovenaf aangepakt worden, want er zijn niet zomaar 30 huisartsen te vinden,” weet Schmitz. “