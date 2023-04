NMBS breidt de komende drie jaar het treinaanbod verder uit, ook in Vlaams-Brabant. Dat staat zo in het nieuwe vervoersplan, dat loopt van december 2023 tot december 2026. Ruim de helft van de stations in Vlaams-Brabant krijgt een beter aanbod. Zo zullen er op vrijdag- en zaterdagavond extra late treinen rijden van en naar verschillende stations.

NMBS breidt aanbod uit in Vlaams-Brabant: “Meer treinen tijdens de week en in het weekend”

Het nieuwe vervoersplan plan zal in verschillende fasen worden uitgerold. Eind 2024 wordt het weekendaanbod fors uitgebreid. Dan komt er in beide richtingen een tweede IC-trein per uur tussen Luik, Leuven en Brussel. “Daarnaast zal zowel op vrijdag- als zaterdagavond tot na 1 uur ’s nachts extra late S-treinen rijden vanuit Brussel en Antwerpen naar verschillende stations in Vlaams-Brabant”, klinkt het bij de NMBS. “Vanuit Brussel-Centraal naar onder meer Leuven, Diegem, Vilvoorde, Halle, Liedekerke en Linkebeek. Vanuit Antwerpen-Centraal rijdt op vrijdag- en zaterdagavond een extra late S-trein richting Brussel-Zuid. Deze trein stopt onder meer in Vilvoorde.”

Vanaf 2025 wordt het aanbod nog verder uitgebreid. De lijn tussen Brussel en Ottignies zal dan deels over vier lijnen beschikken. Tijdens de week rijdt er dan twee keer per uur een trein tussen Aalst, Brussel en Louvain-la-Neuve. "Ook de S7 Halle-Merode-Mechelen zal vanaf dat moment een tweede keer per uur rijden. Deze trein vervangt de S4 tussen Delta en Mechelen. De S5 Mechelen-Halle, die ook stopt in Vilvoorde, rijdt vanaf eind 2025 ook op zaterdag en tijdens de schoolvakanties een tweede keer per uur”, aldus de NMBS.

Tussen nu en 2032 plant NMBS ook belangrijke investeringen in verschillende stations in onze provincie, die toegankelijker worden en meer parkeerplaatsen voor wagens en fietsers krijgen.