NMBS sluit loketten in stations van Liedekerke, Opwijk, Sint-Genesius-Rode, Ternat en Zaventem

Tegen het einde van dit jaar sluit de NMBS de loketten in de stations van Liedekerke, Opwijk, Sint-Genesius-Rode, Ternat en Zaventem. Dat heeft de spoorwegmaatschappij aangekondigd. “De beslissing leidt dus niet tot de sluiting van stations en zal geen enkele invloed hebben op het treinaanbod in de betreffende stations,” verzekert de NMBS.

Over heel België wil NMBS tegen het einde van het jaar 44 loketten sluiten. Vijf daarvan in stations uit onze regio. “Het gaat om kleine stations die minder dan 6 procent van de ticketverkoop vertegenwoordigen”, zegt de spoormaatschappij in een persbericht. “In sommige stations is het aantal klanten dat zich tot een loket wendt zeer laag geworden. Er is berekend dat er in zestig tot negentig procent van de tijd geen tickets worden verkocht.”

In onze regio sluiten tegen het einde van dit jaar de loketten in stations van Liedekerke, Opwijk, Sint-Genesius-Rode, Ternat en Zaventem. Vanaf maart volgt er een overgangsperiode waarin de loketten maar twee of drie dagen per week open zullen zijn. Tegen het einde van het jaar sluiten ze dan definitief de deuren. In nog eens 37 andere stations over het land worden de loketuren aangepast aan de drukste momenten van de dag. In alle betrokken stations blijft de wachtzaal toegankelijk.