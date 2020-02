'Nog geen timing voor nieuwe Drasopbrug in Halle'

De studie voor de bouw van een nieuwe brug over de Ring rond Brussel in Halle is nog niet gestart. De Drasopbrug geraakte in augustus 2018 zwaar beschadigd bij een ongeval. Er kan voor de studie van een nieuwe brug nog geen concrete timing meegedeeld worden. Dat antwoordt Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Klaas Slootmans (VB).

Bij het ongeval vatte een vrachtwagen geladen met papier vuur nadat hij tegen de brug reed. Sindsdien is de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met volgens Slootmans 'ernstige verkeersellende in Essenbeek, Buizingen en Dworp tot gevolg'. Inwoners van de Kesterbeekwijk moeten hierdoor ettelijke kilometers omrijden om in Halle te geraken en door de omleidingen wordt vooral de Kabboswijk geteisterd door een verkeersknoop.

'Afwegen'

Ondanks beloften van toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in juli vorig jaar om een ontwerpstudie te laten maken, is dat nog niet gebeurd. "Wellicht moet de bouw van een nieuwe brug worden opgenomen in het GIP, het geïntegreerd investeringsprogramma,” aldus Peeters. Het project en bijbehorende budget zal volgens de minister hierbij steeds afgewogen worden tegen andere noden en beleidsprioriteiten.

'Lamlendige beleidsaanpak'

Slootmans is niet te spreken over de gang van zaken. "Binnenkort zal het twee jaar geleden zijn dat het ongeval plaatsvond en men is zelfs nog niet begonnen aan de ontwerpfase voor de heropbouw. Het is volgens Peeters zelfs niet eens zeker dat de heropbouw zal worden opgenomen in het investeringsprogramma. Men beseft duidelijk niet welke verkeersellende men veroorzaakt door deze lamlendige beleidsaanpak".