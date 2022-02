Nog jaren wachten op Brussels deel van fietssnelweg richting Hoeilaart

Deze week werd het nieuwe fietspad langs de Terhulpensesteenweg tussen Hoeilaart en Brussel geopend. Het dubbelrichtingsfietspad is drie meter breed en ruim één kilometer lang, maar stopt abrupt aan de grens met het Brusselse Gewest. Op een nieuw fietspad aan Brusselse zijde is het nog zeker wachten tot 2026.

Het nieuwe fietspad langs de Terhulpensesteenweg is de ontbrekende schakel op de fietssnelweg 205 tussen Hoeilaart en Brussel. “Het is een fietspad dat veel breder, veel comfortabeler en veiliger is. Zo scheiden houten vangrails de fietsers van de auto’s”, zei Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters bij de opening van het fietspad. “Ik hoop dan ook dat het Brusselse Gewest snel werk maakt van een nieuw fietspad op hun grondgebied zodat men vlot van het ene naar het andere Gewest kan fietsen.”

Ook de gemeente Hoeilaart is vragende partij voor zo’n vernieuwd fietspad omdat heel wat inwoners het fietspad gebruiken om te gaan werken of om zich te ontspannen in de hoofdstad. Maar aan BRUZZ laat Beliris, dat grote Brusselse bouwprojecten coördineert, weten dat het nieuwe fietspad nog enkele jaren op zich zal laten wachten. Eerst plant Brussel namelijk nog de bouw van een ecoduct in de buurt.

“We zitten nog in de beginfase van dat project. Het geld voor het ecoduct wordt volgend jaar voorzien. Het gaat om zo’n 4,7 miljoen, het budget voor het fietspad wordt op 2 miljoen euro begroot. Na de studies moet de bouwvergunning aangevraagd worden en pas dan kunnen de werken starten. Dat zou ten vroegste in 2026 zijn”, zegt Beliris-woordvoerder Elien De Swaef aan BRUZZ.