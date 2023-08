Nog nooit zoveel openstaande vacatures in het onderwijs

Nooit eerder waren er zoveel openstaande vacatures voor leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van VDAB. In heel Vlaanderen gaat het om zo’n 3.200 leerkrachten en schoolondersteuners. Dat zijn er vijf keer meer dan tien jaar geleden. In onze regio is het aantal openstaande vacatures 20 procent hoger dan vorig jaar, goed voor een tekort van 365 leerkrachten.

Vooral in het secundair onderwijs is de nood groot. “We hebben momenteel een tweehonderdtal vacatures openstaan voor leerkrachten in het middelbaar onderwijs in Halle-Vilvoorde,” weet Jemima Bidee van VDAB. “Voor het bijzonder onderwijs gaat het om vijftien vacatures en voor het basisonderwijs zijn zo’n 150 jobs vacant.” Bidee verwijst vooral naar Halle, Vilvoorde en Zaventem waar de nood het hoogst is. “In de vacatures wordt een goede tot zeer goede kennis van het Nederlands gevraagd. Het zou kunnen dat er hier niet voldoende aanbod is van leerkrachten die het Nederlands voldoende machtig zijn.” Een lichtpuntje is wel dat VDAB het aantal zij-instromers ziet groeien.

Technisch Atheneum Halle

In het Technisch Atheneum in Halle zoekt directeur Maggy Vankeerberghen nog zeven leerkrachten die vanaf 1 september voor de klas willen staan in de school. “Maar we vrezen dat we die niet zullen vinden. Sowieso zijn er in de maand september nog verschuivingen in de lessenroosters en in functie daarvan zullen we proberen om de gaten op te vullen.”

Bovendien ziet Vankeerberghen een verschuiving in de vacatures die gevuld moeten worden. “Vroeger vonden we vooral voor technische vakken maar moeilijk leerkrachten, nu merken we dat dit ook voor leerkrachten van algemene vakken geldt. Het is echt een groot probleem.”

Volgens de directeur van het Technisch Atheneum is er meer nodig dan de job opnieuw aantrekkelijk te maken. “We moeten er eens over nadenken of we ons onderwijs niet anders moeten organiseren. Jonge mensen zijn veel kieskeuriger geworden in het aannemen van een baan. We moeten moderner naar ons onderwijs kijken.”, klinkt het.