Nog twee scholen sluiten door lerarentekort

In Grimbergen zitten een aantal klassen van Het Villegastje in quarantaine, omwille van coronabesmettingen of nauwe contacten met iemand die positief testten. Zij kregen de voorbije dagen al thuisonderwijs. Nu ook acht van de achttien leerkrachten in quarantaine zitten, komt de veilige organisatie van de school in het gedrang. Daarom is beslist om de week voor de herfstvakantie de school al te sluiten en afstandsonderwijs te voorzien. De kleuterafdeling van de school blijft gewoon open.

'Volg de regels'

Ook in De Fonkel in Diegem zijn heel wat leerkrachten uitgevallen. 22 van hen zitten in quarantaine, net zoals een vijftigtal van de vierhonderd leerlingen. De komende week voorziet De Fonkel in afstandsonderwijs. Voor de kinderen van ouders die echt uit werken moeten, is er wel noodopvang. Volgens schepen van Onderwijs Karina Rombouts (CD&V) wil de school hiermee ook het signaal geven dat iedereen de regels goed moet opvolgen. “Dat gebeurt niet altijd als ouders hun kinderen komen ophalen aan de schoolpoort. Ik denk dat aan afstand houden en het dragen van een mondmasker.” De school stuurt elke ouder een brief om nogmaals de aandacht te vestigen op de regels. “Ook bekijken we andere mogelijkheden om hen te bereiken. Zo denken we er aan om hen persoonlijk te gaan opzoeken tijdens de herfstvakantie,” aldus Rombouts.

Na de vakantie zal De Fonkel letterlijk meer speelruimte hebben. “We zijn aan het bijbouwen en tegen dan is onze nieuwe infrastructuur met twee extra speelplaatsen klaar.”